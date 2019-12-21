موسكو تتلقى أدلة على تلاعب رودتشنكوف ببيانات اختبارات تعاطي الرياضيين الروس المنشطات

تلقت لجنة التحقيق الروسية بشأن تعاطي الرياضيين الروس المنشطات أدلة على أن الرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، غريغوري رودتشنكوف، تلاعب ببيانات اختبارات المنشطات الرياضية الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم اللجنة "سفيتلانا بيترينكو" في بيان اليوم السبت "إن اللجنة تلقت أدلة على أن الرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات، غريغوري رودتشنكوف، تلاعب ببيانات اختبارات المنشطات الرياضية الروسية".

وأكدت اللجنة وصول قيادة المختبر السابقة لبيانات تتضمن معلومات حول نتائج الاختبارات خلال الفترة بين 2015 و2016، متابعة أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ادعت حدوث تلاعب بالبيانات في المختبر خلال عامي 2018 و2019.

وتابعت بيترينكو: "تشير جميع الأدلة التي حصلت عليها اللجنة إلى أن رودتشنكوف وغيره من الأشخاص مجهولي الهوية أدخلوا عمدًا تغييرات على البيانات للتلاعب بمعايير ومؤشرات عينات المنشطات المأخوذة من الرياضيين الروس".

يذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قررت في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري، منع روسيا من المشاركة في أي أحداث رياضية كبرى واستضافتها لمدة أربعة أعوام كعقوبة لما قالت إنه تلاعب خطير بنتائج اختبارات الرياضيين لبيان تعاطيهم المنشطات.