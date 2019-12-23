بوتين: جسر "القرم" أثبت قدرة روسيا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالمي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بناء جسر القطارات فوق مضيق كيرتش الذي ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية، أظهر أن بإمكان روسيا بناء مشاريع ضخمة للبنية التحتية على مستوى عالمي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين "هذه منشآت البنية التحتية، مثل الجسر الكبير الذي بنيناه، سيؤثر على الاقتصاد كله. أود أن أقول لكم أننا لا نطلقه من جديد، بل نستأنف الحركة"، موضحاً أن أول مرة انطلق فيه قطار على طريق سان بطرسبورغ – سيفاستوبول كان منذ 145 عاما، وقد انقطعت الحركة عليه ثلاث مرات: خلال ثورة أكتوبر 1917، خلال الحرب الوطنية العظمى، وفي عام 2014.

وأضاف بوتين "إنه حدث كبير... المهم أنكم بعملكم، بمواهبكم، إصراركم وعزيمتكم أظهرتم أن روسيا بإمكانها بناء مثل هذه المشاريع، مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالمي، فإن هذا أطول جسر ليس فقط في روسيا، بل وفي أوروبا".

يذكر أن الجسر الذي تم افتتاحه ويمتد من إقليم كراسنودار إلى القرم، يعتبر أكبر الجسور الروسية طولا، حيث يبلغ طوله 19 كيلومتراً. وكان من المخطط، في بداية الأمر، أن تتحرك السيارات والعربات الأولى على هذا الجسر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 الحالي، ولكن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد، ولذلك بدأت حركة المواصلات على جسر "القرم"، يوم 16 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد افتتاحه من قبل الرئيس بوتين شخصياً.

وتجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم، عادت إلى روسيا بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والعودة إلى روسيا،