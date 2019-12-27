لافروف: روسيا تؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة وتؤيد تمديد معاهدة ستارت 3 دون شروط مسبقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتينك": "النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد صاغه الرئيس الروسي بوضوح. نحن نؤيد تمديده دون شروط مسبقة".

وأضاف لافروف قائلا: "فيما يتعلق بالمواعيد النهائية: قال فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور ، في أقرب وقت ممكن ، مباشرة قبل نهاية هذا العام".

يذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991، في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون الأول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير عام 2011.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.