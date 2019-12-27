سرقة "ليموزين" ستالين في موسكو

وحسب قناة "فازا" على "التلغرام"، فإن عدد المهاجمين كان ستة أشخاص، حيث قاموا بفتح المرآب وسرقوا السيارة على شاحنة وفروا من مكان الجريمة.

وأضافت القناة أن السيارة كانت غير صالحة للقيادة، كما أن ملكيتها الآن تعود لأحد الأشخاص الذي يعمل لدى ثري من أوكرانيا، كما يتم الآن البحث عن السارقين من قبل الأجهزة المختصة.

يشار إلى أن مصنع "ستالين" للسيارات هو من قام بتصنيع السيارة المدرعة، حيث تم تجميع 56 سيارة. وقد تم استخدام جميع السيارات من قبل القيادة الحزبية العليا في الاتحاد السوفيتي، وتم بيعها لاحقًا إلى دول أخرى.