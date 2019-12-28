إعلان إمكانية توريد المزيد من منظومات "إس-400" لتركيا

سوف تشتري تركيا، على الأرجح، دفعة أخرى من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا.

صرح بذلك يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية على شبكة تلفزيون "روسيا 24"، الجمعة، إن روسيا تتوقع أن تتعاقد تركيا على شراء المزيد من منظومات "إس-400"، مشيرا إلى أن قرار تركيا بشراء وسائط الدفاع الجوي الروسية لم يأت هكذا بالصدفة، فمنظومة "إس-400" تتمتع بالمواصفات الفنية التي تمنحها تفوّقًا على مثيلاتها الأجنبية.

وكانت تركيا قد تعاقدت في عام 2017 على شراء منظومات "إس-400" بقيمة إجمالية مقدارا 2.5 مليار دولار. وقد وصلت هذه المنظومات إلى تركيا.