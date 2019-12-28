روسيا تبدأ تصنيع طائرات "القرن الـ21" في العام الجديد

أعلنت ذلك شركة طروستيخط، مشيرة إلى أن طالبي هذه الطائرات سيبدأون تسلمها خلال عام 2020.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قد قال، في سبتمبر/أيلول 2019، إن هنك حوالي 200 طلب مؤكد على طائرات МС-21 (هذه الأحرف تعني طائرة القرن الـ21).

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "إم إس-21" أنجزت حينئذ رحلتها الجوية الأولى أمام الجمهور بعد أن حلقت في السماء للمرة الأولى في مايو/أيار 2017.

وستكون لهذه الطائرة عدة أنواع، "إم إس-21-200" التي تتسع لـ132 إلى 165 راكبا، و"إم إس-21-300" (163 – 211 مقعدا) و"إم إس-21-400" (250 مقعدا).

ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذه الطائرات في مدينة إيركوتسك.