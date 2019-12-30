"روس آتوم" الروسية تخطط لبناء محطة طاقة نووية من الجيل الثالث في تركيا

صرح المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ببدء أعمال بناء وحدة الطاقة "رقم 2" ضمن محطة "آكو" النووية في تركيا في ربيع 2020، بمشاركة شركة "إكتاس" التركية.

قال ليخاتشيوف: "ليدنا شريك تركي، شركة "إكتاس"، وهي واحدة من أكبر شركات الإنشاءات الاستثمارية الخاصة، حيث سيتم بالتعاون معها بناء هذا المشروع".

وأضاف ليخاتشيوف بأن العمل جار في الموقع، وسنتمكن من إقامة حفل رسمي لصب الخرسانة بحلول مارس/آذار.

يذكر بأن حفل بدء بناء وحدة الطاقة "رقم 1" ضمن محظة "آكو" تم في ربيع 2018، ويشمل المشروع بناء 4 وحدات طاقة مع وحدات مفاعل VVER-1200 الروسي، والذي ينتمي للجيل الثالث، والذي يلبي أعلى معايير السلامة.

هذا وتصل تكلفة المشروع لحوالي 20 مليار دولار، ويتم التخطيط لبدء عمل الوحدة الأولى في عام 2023.

ويتم بناء محطة "آكو" وفقا لخطة تتضمن "الإنشاء، التملك، والتشغيل" على أن يقوم الجانب الروسي ببناء وإدارة هذه المحطة.