دبلوماسي مصري يصف بوتين بالسياسي المحنك والمضياف

قال السفير المصري السابق في روسيا، المدير التنفيذي للمجلس المصري للسياسة الخارجية، عزت سعد، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه شخص مضياف ويحاور الجميع بأسلوب سياسي محنك.

كان ذلك في تقرير أعدته وكالة "سبوتنيك" بمناسبة الذكرى العشرين لتولي فلاديمير بوتين رئاسة البلاد، حيث التقت بعدد من السياسين الروس والأجانب وشخصيات بارزة في كل المجالات.

وأضاف السفير عزت: بالنسبة لروسيا، كان صعود بوتين إلى السلطة "نقطة تحول في التاريخ"، بعد الفوضى التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، أصبحت روسيا بفضل بوتين دولة قوية ذات نفوذ قوي التأثير على الساحة الدولية.

وأكد سعد أن روسيا بقيادة الرئيس بوتين تملك فهما واضحا للنظام العالمي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمبادئ السيادة أو عدم التدخل في شؤون الدول أو عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة".

كما أشار الدبلوماسي المصري إلى أن بوتين دائماً ما يعبر عن وجهة نظره للشركاء الدوليين بحنكة وصراحة، حيث قال: "ربما كان أول جرس للغرب، بقيادة الولايات المتحدة، خطاب بوتين في مؤتمر حول السياسة الأمنية في ميونيخ في عام 2007، حيث أشار بصراحة إلى فشل النظام الغربي العالمي، وأن الغرب يقوم بعمل سيئ في إدارة العالم وبالتالي زعزعة الأمن في العالم.