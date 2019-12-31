ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 0.1%

كشفت مواد المصرف المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن احتياطات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بنسبة 0.1 بالمئة حتى 549.8 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي الروسي: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية في 27 ديسمبر 2019 – 549.8 مليار دولار، حيث ارتفع خلال أسبوع بمقدار 0.8 مليار دولار، أي بنسبة 0.1 بالمئة، ويعود ذلك أساساً إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية، بموجب قاعدة الموازنة الجديدة".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة وبلغ بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2019 - 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس/ آب 2008.