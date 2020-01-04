كيف علق الرئيس الشيشاني قاديروف على اغتيال سليماني؟

علق الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، يوم أمس الجمعة على عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة بأنها يمكن أن تؤدي إلى عواقب وانعكاسات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال قاديروف بهذا الصدد: "يمكن أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها في الشرق الأوسط".

وأضاف قاديروف قائلا: "هذا الأمر لا يمكن أن يترك أي شخص غير مبال وبالتالي الوضع أصبح مقلقا وهذا ما عبر عنه ممثلي وزارة الخارجية الروسية وغيرهم من المسؤولين الروس".

وأشار قاديروف أن العديد من السياسيين بمن فيهم مسؤولين في الأمم المتحدة أدانوا هذه العملية التي قامت بها الولايات المتحدة من دون مراعاة أي قوانين دولية ومن خلال تخطي كل المعايير الدولية وخرق سيادة دول ذات سيادة ومستقلة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.