روسيا لا ترى في قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم تهديدا بانتشار الأسلحة النووية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار إيران عدم الالتزام بالقيود على تخصيب اليورانيوم لا يشكل أي تهديد بانتشار الأسلحة النووية، وأن روسيا مازالت ملتزمة بالكامل بالتعامل مع ملف إيران النووي وأهدافه.

وأكد البيان على أن موسكو لاتزال ملتزمة تماماً بخطة العمل الشاملة المشتركة وأهدافها، ومستعدة للمضي قدماً بها.

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي جميع الشركاء لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة برنامج إيران النووي.

وأعلنت إيران عن خطوات تصعيدية كرد فعل على الانسحاب الفردي من الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستكون غير محدودة بناء على الحاجات التقنية للبلاد.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.