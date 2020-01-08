ميدفيديف يطلب تحليل التهديدات التي يتعرض لها الروس في الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الاربعاء، تعليماته إلى عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية، فيما يتعلق باختصاصات الحكومة بإجراء تحليل للتهديدات التي يتعرض لها أمن المواطنين الروس في الشرق الأوسط، وذلك بحلول نهاية هذا الأسبوع .

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة أوليغ أوسيبوف، بأن التعليمات تتضمن: "تقييم المخاطر الأمنية للمواطنين الروس الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الخليج وعُمان، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة لتطور الوضع. وتقديم مقترحات بشأن التدابير التي تدخل في اختصاص الحكومة الروسية بهدف ضمان سلامة المواطنين الروس".

وأوعز مدفيديف: "بتقديم التقرير بحلول 9 يناير/كانون الثاني 2020 .

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تعليمات إلى نائب رئيس الوزراء مكسيم أكيموف، وإلى وزراء، الخارجية سيرغي لافروف، والنقل يفغيني ديتريش، والتنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين "لتقييم حالة سلامة الطيران والسياحة بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط بحلول 10 يناير/كانون الثاني، بما في ذلك في منطقة الخليج وعُمان على ضوء الأحداث الأخيرة هناك".

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