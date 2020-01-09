مسؤول روسي يعلن عن إحباط أمريكي

وقام الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بتدشين خط الغاز "التيار التركي" في يوم 8 يناير/كانون الثاني. وسيُضخ عبره الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا.

وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، عضو لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات صحفية إن تدشين خط الغاز هذا يمثل نجاحا كبيرا لروسيا وفشلا للولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت منع إنشاء خط أنابيب الغاز هذا، كما تحاول منع إتمام بناء خط الغاز المسمى "التيار الشمالي 2" لنقل إمدادات الغاز الروسي إلى شمال أوروبا عبر بحر البلطيق.

وأشار السيناتور الروسي إلى "أن الأمريكيين فشلوا في تنفيذ خطتهم".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الشركات التي شاركت في مشروع "التيار التركي" بإيقاف العمل.