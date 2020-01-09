مقاتلة "سو-57"... ماذا ينقصها لتحقيق التفوق الشامل؟

فمثلا، تتقدم "سوخوي 57" على نظيرتها الأمريكية "إف-35" في السرعة والمدى والقدرة الحركية. وتملك المقاتلة الأمريكية الأحدث، مع ذلك، ما ينقص نظيرتها الروسية، وفقا للخبيرالروسي فلاديمير فاسيليييف، وذلك لأن مقاتلة "إف-35" صممت مثلها في ذلك مثل غالبية المقاتلات الأمريكية الأخرى للإقلاع من متن السفينة البحرية، أي أنها تقدر على الإقلاع من ممر الإقلاع والهبوط القصير.

وبحسب الخبير فإن "سوخوي 57" لا تملك هذه القدرة حاليًا، ولكن روسيا كانت قد صنعت طائرة مقاتلة تستطيع الإقلاع عموديًا، إي أنها لا تحتاج إلى ممر الإقلاع الطويل وهي "ياك-141". وإذا تم جمع قدرات "سو-57" و"ياك-141" فإن الطائرة التي تحصل على قدرات "ياك-141" بالإضافة إلى قدرات "سو-57"، ستتقدم على أفضل مقاتلة أمريكية في جميع النواحي.