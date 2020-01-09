روسيا... قاذفة المستقبل تتسلح بصواريخ ذكية

وصرح مصدر مطلع لوسائل الإعلام بأن أعمال اختبار المحرك الخاص بقاذفة الصواريخ الجديدة على الأرض ستنطلق في نهاية عام 2020 وتستمر حتى نهاية عام 2021. ثم سيخضع المحرك للاختبار الجوي.

وأعلن المصدرعن تخصيص طائرة لاختبار المحرك الجديد، وهي طائرة "إيل-76"، التي سيتم تطويرها تمهيدا لاستخدامها في اختبار المحرك الجديد.

وعهد إلى شركة "توبوليف" بمهمة إبداع الطائرة الجديدة، التي اصطلح على تسميتها بقاذفة المستقبل. وستكون الصواريخ السريعة جدا، البالغ مداها أكثر من 7000 كيلومتر والمزودة بالذكاء الاصطناعي، أهم أسلحة الطائرة القاذفة الجديدة. وسيقرر الصاروخ الذكي بنفسه متى وأين يطير، فيما تتلخص وظيفة الطائرة في نقله إلى نقطة الانطلاق. كما ستتسلح قاذفة المستقبل بصواريخ "جو – جو"، التي تسمح باستخدام القاذفة دون حماية المقاتلات.