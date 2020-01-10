صاروخ "كاليبر" لا يخطئ الهدف

ونفذت الرماية 3 قطع بحرية هي فرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وزورق "أوريخوفو زويفو" وغواصة "كولبينو"، خلال تدريب القوات البحرية الروسية في البحر الأسود في 9 يناير/كانون الثاني 2020.

وأظهر الفيديو الذي قامت طائرة مسيرة بتصويره لحظة إصابة صاروخ "كاليبر" الهدف في ميدان بحري.

ويعد صاروخ "كاليبر" من الأسلحة ذات الدقة العالية. وقد جرى استخدام صواريخ "كاليبر" في قصف مواقع للإرهابيين في أراضي سوريا.

وتضمنت فعاليات المناورات التي شاهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيضا إطلاق صاروخ "كينجال" وهو صاروخ سريع جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت، من مقاتلة "ميغ-31كا".