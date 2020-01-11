بوتين يطالب الصناعة العسكرية بزيادة الإنتاج المدني

وأخبر نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، الطلبة العسكريين في مدينة كراسنويارسك، اليوم السبت، أن حصة الإنتاج المدني في مجمع الصناعات العسكرية ارتفعت إلى 24.1 في المائة في عام 2019.

وفي قطاع صناعة الطائرات ارتفعت نسبة الإنتاج المدني في عام 2019 إلى 34.1 في المائة. وفي قطاع صناعة السفن بلغت نسبة الإنتاج المدني 19.1 في المائة. وفي قطاع صناعة الإلكترونيات ارتفعت حصة الإنتاج المدني إلى 14.6 في المائة.

وذكر نائب رئيس الوزراء أن رئيس الدولة فلاديمير بوتين دعا إلى ضرورة أن تبلغ نسبة الإنتاج المدني في مجمع الصناعات العسكرية 30 في المائة بحلول عام 2025 و50 في المائة بحلول عام 2030.