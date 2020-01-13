موسكو: المفهوم الأمريكي للحرية والانفتاح في منطقة المحيط الهندي والهادئ مدمر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن مفهوم الولايات المتحدة "الحرية والانفتاح في منطقة الهند والمحيط الهادئ" مُدمر، وهدفه تقسيم بلدان المنطقة إلى "مجموعات حسب المصالح".

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "ديلي نيوز" عشية زيارته إلى سريلانكا:

"ينبغي ألا يكون المحيط الهندي ساحة للتنافس، بل منطقة للتعاون بين الدول الساحلية والجزر، وللجهود المشتركة لتهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

وأضاف لافروف: "وللأسف، شهدنا مؤخرا محاولات مستمرة من جانب القوى غير الإقليمية لإعادة تهيئة النظام الثابت لحل مهامها الضيقة الأفق. ومفهوم "الحرية والانفتاح في الهند والمحيط الهادئ" التي تروج له الولايات المتحدة ينطوي على إمكانات تدميرية بدلا من التوحد".

وتابع وزير الخارجية الروسي: " إن الغرض الحقيقي منه هو تقسيم دول المنطقة إلى "مجموعات حسب المصالح" وإضعاف المبادئ المتعددة الأطراف لعمل النظام الإقليمي للعلاقات بين الدول من أجل إقامة هيمنة خاصة بها".