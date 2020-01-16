سيارات روسية بدون سائق تثبت قدراتها في صحراء نيفادا

في معرض الإلكترونيات الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2020 تم عرض سيارات بدون سائق صنعتها شركة "يانديكس" الروسية.

وبنفس الوقت تم تجريب هذه السيارات في هذه المدينة حيث سارت سيارات "يانديكس" على طرقها في النهار والليل في أوقات الذروة (ازدحام المرور) وفي أوقات سقوط الأمطار. وإجمالاً قطعت سيارات "يانديكس" مسافة تزيد على 7000 كيلومتر حين تم تجريبها على طرق لاس فيغاس.

ومن الجدير ذكره أن أكثر من 200 سيارة بدون سائق تسير اليوم على طرق ولاية نيفادا التي تقع فيها مدينة لاس فيغاس، ولكن يوجد داخلها دائما مهندسون من مدربي السيارات في حين خلت سيارات "يانديكس" من السائقين.

وقال دميتري بوليشوك، المسؤول في شركة "يانديكس"، إن تشغيل السيارات بدون سائق لا يُسمح به الآن إلا في بضعة أماكن في العالم منها ولاية نيفادا الأمريكية، ولذلك انتهزت شركته الفرصة التي أتيحت لها في مدينة لاس فيغاس.

ويُتوقع أن تستخدم سيارات "يانديكس" كسيارات التاكسي لنقل زوار معرض السيارات الذي سيقام في مدينة ديترويت في أمريكا الشمالية في يونيو/حزيران 2020.

وظهرت سيارة "يانديكس" بدون سائق لأول مرة في مدينة موسكو عاصمة روسيا في نهاية عام 2017. وتستعين سيارة "يانديكس" الأوتوماتيكية بـ6 كاميرات تصوير في رصد إشارات المرور، وتستخدم 6 رادارات في قياس سرعة السيارات الأخرى وعابري السبيل. ويقوم الكمبيوتر الموجود في الغرفة الخاصة بعجلة الاحتياط بمعالجة هذه المعلومات.