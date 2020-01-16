بوتين يعلن منصب مدفيديف

استحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منصبا جديدا وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وعين رئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف في هذا المنصب.

وجاء في بيان للكرملين: "إجراء تغيير في هيكلية مجلس أمن الاتحاد الروسي، التي تمت الموافقة عليها بقرار من رئيس الاتحاد الروسي بتاريخ 25 مايو 2012 رقم 715، حيث يتم تعيين دميتري ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

كما وافق البرلمان الروسي (الدوما)، فيما بعد، على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مرسوما رئاسيا يقضي بتعين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل مقترح بوتين، بإجراء تعديلات في الدستور خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.