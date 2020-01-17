ريابكوف: روسيا وتركيا تعملان على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو بشأن ليبيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن روسيا وتركيا تعملان بجد من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ليبيا، وأن هناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين.

فيينا - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى نظام للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف، لكن من أجل التوصل لذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية وإظهار المرونة".

وأضاف ريابكوف: "أريد أن أوكد أن روسيا وتركيا تعملان بجد في هذا الاتجاه. لا أستبعد أن تثمر خطواتنا التي تم تنسيقها مع المشاركين الآخرين عن نتائج. من الممكن أن تكون في برلين".

وأعرب ريابكوف عن إمكانية نجاح مؤتمر برلين حول ليبيا، معلنا أنه من المهم مواصلة تنسيق جهود اللاعبين الرئيسيين.