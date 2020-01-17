"سوخوي 24" تسخر من حاملات طائرات أمريكية

تعج بالتقنيات الجديدة

ولأن هذه الطائرة زخرت بالتقنيات الجديدة فإنها لاقت مشاكل كثيرة أثناء اختبارها. فمثلا، اشتعلت النار في محركها أثناء إحدى الرحلات الاختبارية. وتمت تسوية المشكلة التي تسببت في الحريق بإعادة تصنيع إحدى معدات المحرك. وكانت النتيجة أن المحرك ازداد أمانة وأصبح ينتج المزيد من قوة الدفع.

طائرة القنبلة الواحدة

وحددت مهمتها الرئيسية في إلقاء قنبلة – عند الضرورة - على هدف هام مثل رادار الدفاع الجوي أو موقع الصواريخ البالستية. وتمتعت الطائرة بقدرات تمكِّنها من إنجاز مهمتها، ولا سيما السرعة الفائقة والقدرة على التحليق على ارتفاع جد منخفض. وكان بإمكانها أن تصل إلى أي بقعة في أوروبا عندما تنطلق من ألمانيا الشرقية أو منطقة البلطيق.

وكانت "سوخوي 24" صارمة مع مَن يقودها، ولا تغفر لمن يرتكب الخطأ. أما الطيارون الذين تعلموا قيادتها فقد كالوا آيات المديح لها.

تثير الخوف

وأثارت "سوخوي 24" خوف أعضاء حلف شمال الأطلسي. وكان خوف القوات البحرية الأمريكية هو الأكبر. وخاف البحارة العسكريون الأمريكيون من طائرة "سو-24إم إر" المهيأة لمكافحة القوات البحرية المعادية.

وبلغت طائرة "سو-24إم إر" قمة المجد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2000، عندما نفذت طائرتان من طراز "سو-24إم إر" هجوما افتراضيا على حاملة الطائرات الأمريكية "كيتي هوك" ودمرتاها افتراضيًا. وسارت حاملة الطائرات "مكيتي هوك" وقتذاك من اليابان إلى كوريا. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما حلقت فوقها طائرتان روسيتان على ارتفاع منخفض. ولو حدث ذلك خلال القتال الحقيقي لكانت السفينة الأمريكية لقيت حتفها.

ويذكر ضابط البحرية الأمريكية الذي كان موجودا في غرفة قيادة حاملة الطائرات "كيتي هوك" أن قبطان حاملة الطائرات أمر بتجهيز كل الطائرات المقاتلة المتوفرة للانطلاق بعد أن تلقى بلاغا عن نشاط طائرات روسية. وبعد 40 دقيقة حلقت اثنتان من الطائرات الروسية فوق حاملة الطائرات الأمريكية بسرعة 920 كيلومترا في الساعة. واحمرّ وجه القبطان. ثم حلقت الطائرتان الروسيتان فوق "كيتي هوك" مرتين أخريين على ارتفاع منخفض قبل أن أقلعت طائرة أمريكية نحوهما وهي طائرة التشويش الإلكتروني بدون أسلحة. ومضى بعض الوقت قبل أن انطلقت طائرة مقاتلة من طراز "هورنيت". ولكنها تأخرت حتى أن البحارة الأمريكيين رأوا كيف أن الروس يسخرون من محاولة بائسة من الطيارين الأمريكيين لإيقافهم.

وأشار قائد القوات الجوية الروسية وقتذاك، أناتولي كورنوكوف، إلى أن طائرتي "سو-24إم إر" قامتا بالرحلة الاستطلاعية الروتينية، ولكنهما قامتا بتحقيق مهمة غير عادية خلال تلك الرحلة. وكانت النتائج باهرة.