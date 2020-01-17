روسيا... تحييد 26 مسلحا في منطقة القوقاز خلال العام الماضي

أفاد قائد التجمع المشترك للقوات الروسية المتمركزة في منطقة القوقاز، الفريق فاسيلي فيدوروك، اليوم الجمعة بأن قوات الحرس الوطني الروسي "روس غفارديا" قد نجحت خلال العام الماضي، بالتعاون الوثيق مع عناصر جهاز الأمن الفيدرالي في القضاء على 26 مسلحا إرهابيا.

موسكو - سبوتنيك. ونقل المكتب الإعلامي "الحرس الوطني الروسي" عن الفريق فيدوروك قوله:

"نجحت الوحدات والوحدات الفرعية للشرطة التي تعمل ضمن تشكيل التجمع المشترك للقوات بالتعاون الوثيق مع عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، خلال عام 2019 الماضي، في القضاء على 26 عنصرا أعضاء خلايا إرهابية تنشط في منطقة شمال القوقاز، وبالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح و 736 قطعة سلاح صيد وأكثر من 77 ألف ذخيرة ذات أعيرة مختلفة.

وأضاف أن "النتائج التي تم تحقيقها قد أدت وبشكل جوهري إلى الحد من نشاط جماعات العصابات والخلايا الإرهابية بالإضافة إلى إحباط ما جري تحضيره من الأعمال الإرهابية".

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن القوى الأمنية الروسي خلال السنة الماضية، من القضاء على 32 مسلحًا، من بينهم تسعة زعماء للجماعات الإرهابية والعصابات. كذلك وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 300 مسلح وأكثر من 600 متعاون معهم.