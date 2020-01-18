تغيرات في روسيا 2020... التوقعات تصدق

ومن الجدير ذكره أن الفنان الأسطوري ذا قدرات الإدراك فوق الحسي، فولف ميسينغ، الذي نال شهرة كبيرة بسبب توقعاته وتنبؤاته أواسط القرن العشرين، كان يقول إنه يتوقع حدوث تغيرات كبيرة نحو الأفضل في روسيا في بداية عام 2020.

وتوقع الفنان الأسطوري أيضا أن تنبري روسيا في عام 2020 للعب الدور الرئيسي في حفظ السلام الدولي، وتُوسِّع حدودها الجغرافية، وتشهد تطورا في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وتم في 15 يناير/كانون الثاني 2020 الإعلان عن استقالة حكومة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، وتمت تسمية ميخائيل ميشوستين ليكون رئيسا جديدا لوزراء روسيا.