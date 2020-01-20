بدء المناورات الروسية اليابانية في بحر العرب

صرح المتحدث باسم أسطول البلطيق، رومان مارتوف، للصحفيين أن مجموعة من سفن أسطول البلطيق أطلقت مناورات روسية يابانية في بحر العرب.

وقال مارتوف "وصلت مجموعة من سفن أسطول بحر البلطيق التي تضم " ياروسلاف مودري" وناقلة "يلنيا"... إلى المنطقة المحددة في بحر العرب لإجراء مناورة مشتركة مع مدمرة هاروسام"، مشيرا إلى أن هذه المناورات هي الأولى بين سفن أسطول بحر البلطيق وسفن الدفاع اليابانية.

سيعقد العسكريون، اليوم الاثنين، مؤتمراً للتخطيط في منطقة تدريب مدمرة "هاروسام" حيث سيبحثون خلالها تفاصيل المناورات ومسائل تبادل المعلومات وقضايا الأمن.

بعد ذلك ستجري السفن اليابانية والروسية مناورات مشتركة للاتصال وتبادل الإشارات والمناورة التكتيكية.

وستجري المرحلة النشطة من المناورات في 21 يناير في بحر العرب، حيث ستقوم السفن الروسية واليابانية بإجراء حلقات اتصال ومناورة والبحث عن سفينة تم الاستيلاء عليها من قبل "القراصنة" وتحريرها، وعملية إنزال على سطح السفينة.