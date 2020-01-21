تغريم مطعم في روسيا بسبب استخدام صورة ترامب

أقرت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن المعلومات المتعلقة بترحيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمطعم "لاكي ستار"، حيث تم تثبيت مجسم للرئيس الأمريكي مع اسم المطعم على سترته، غير صحيحة وتندرج ضمن المسؤولية الإدارية.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة:

"أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار في جمهورية كومي، قراراً بشأن قضية الإعلان غير الملائم يمثل مجسما لدونالد ترامب، مثبتا بالقرب من مدخل مطعم "لاكي ستار" في مركز التسوق "ماكسي". صُوّر دونالد ترامب وهو يحمل صينية طعام بيد واحدة، وأصابع اليد الأخرى مطوية في لفتة موافقة مع إبهامه المرفوع، كما وُضع اسم المطعم على سترته. خلصت الهيئة إلى أن الإعلان يحتوي على معلومات خاطئة حول ترحيب دونالد ترامب بالكيان المعلن عنه [أي المطعم] ".

كما لفتت المديرية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك "يحظر في أنشطة الإعلان الإشارة إلى أن موضوع الإعلان، قد حظي بترحيب مسؤولي السلطات العامة".

وسلّم للمطعم أمر بتوقيف توزيع الإعلانات غير المناسبة. وسيُحمل مدراءه المسؤولية الإدارية.