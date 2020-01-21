نائب روسي: زيارة بوتين إلى إسرائيل مهمة وستناقش تحضيرات الاحتفال بذكرى الانتصار

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إسرائيل مهمة، حيث سيجري خلالها التحضير للاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، مؤكدا أن روسيا الاتحادية وإسرائيل متضامنتان تمامًا إزاء هذه المسألة.

موسكو - سبوتنيك. ومن المقرر أن يقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة إلى إسرائيل يوم 23 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال جباروف في مائدة مستديرة عقدت في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا" الدولية تحت عنوان: "العلاقات الروسية الإسرائيلية في المرحلة الراهنة":

"أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي مهمة. لقد تشكل تقليد طيب لعقد اجتماعات بين فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل بشكل منتظم. والحقيقة هي أن القضية التي ستجري مناقشتها خلال هذه الزيارة، حتى وإن كانت هناك، بالطبع، سلسلة من القضايا الأخرى، ولكن المسألة الرئيسية هي التحضير للاحتفال بمناسبة عظيمة، أي ذكرى مرور 75 عاما على الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وقال جباروف أيضا: "في جميع الاجتماعات، يؤكد شركاؤنا الإسرائيليون: "طالما نحن موجودون، فنكون دائمًا معكم لمنع مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية. "وهذا أمر يستحق الكثير في ظل حقيقة أن العالم الآن يحاول مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، ويحمل الاتحاد السوفييتي المسؤولية عن هذا الحدث الرهيب ... من الصعب الجدال بوثائق وحقائق مفتوحة للتأكد ممن الذي بدأ الحرب في النهاية ومن ساهم في إطلاق العنان للحرب ضد الاتحاد السوفيتي".

يذكر أنه في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية يوم 15 كانون الثاني/يناير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام روسيا الاتحادية بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها.