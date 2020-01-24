روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

حذرت السلطات الروسية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان ("روسبوتريبنادزور") في بيان، "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد"، الذي تم رصده لأول مرة في (مدينة) ووهان" الصينية.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم إن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.