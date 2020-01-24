بوتين يوجه دعوة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين لعقد قمة تبحث آخر التحديات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستوجه رسائل إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تتضمن تفاصيل مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن عقد قمة للقادة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لقد ذكر الرئيس بوتين أنه سيتم إرسال رسائل إلى رؤساء الدول والحكومات المذكورة (الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي) تتضمن تفاصيل جوهر اقتراحه، سيتم إرسال هذه الرسائل خلال الأيام القادمة".

وأضاف بيسكوف: "لقد وجه بوتين نداءه ومبادراته إلى قادة الدول الخمس على وجه التحديد، وبالطبع، فإن مشاركة الجميع مهمة للغاية من وجهة نظر الإمكانات المشتركة، وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهنا".

وتابع بيسكوف أن مبادرة بوتين: "من أجل بحث التحديات في مختلف المجالات والصراعات الإقليمية، على المستوى الدولي. من أجل أن تتحمل الدول الخمس على وجه التحديد مسؤولية وقف النمو الخطير لهذه التحديات الخطيرة، ولترتقي فوق خلافاتها من أجل البدء في البحث عن طرق لمجابهة التحديات التي تواجه البشرية".