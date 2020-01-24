حاخام: الجالية اليهودية في روسيا فخورة بعلاقاتها الطيبة مع المسلمين

صرح رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا ألكسندر بورودا، اليوم الجمعة، بأن الجالية اليهودية في روسيا فخورة بعلاقاتها الجيدة مع مسلمي البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وقال بورودا، لوكالة "سبوتنيك":

"لدينا علاقات ممتازة مع مختلف منظمات مسلمي روسيا. نتفاعل معهم، ولدينا قيم مشتركة على أساس الإيمان بالله، والقيم الروحية التي تعتبر في الواقع واحدة بالنسبة لجميع الأديان الإبراهيمية (السماوية)".

وأضاف بورودا: "نحن فخورون بأن لدينا مثل هذه العلاقات، لا توجد صراعات بين الطوائف، كما نظهر هذه العلاقات مع البلدان الأخرى".

وأكد رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا، بأن الحديث يدور في المقام الأول حول "قيم الحياة البشرية والحرية والدين والأسرة".