الوكالة الفدرالية للسياحة الروسية توصي الروس بعدم السفر إلى الصين

أوصت الوكالة الفدرالية للسياحة الروسية، اليوم الجمعة، الروس بعدم السفر إلى الصين، عقب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان للوكالة: "الوكالة الفيدرالية للسياحة توصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية لأغراض السياحة حتى استقرار الوضع الوبائي في البلاد".

كما أنها أوصت السياح الروس المتواجدين في الصين أن لا يغادروا الفندق المقيمين به وذلك لمنع الإصابة بالفيروس.

وطالبت من منظمي الرحلات السياحية في روسيا التوقف عن بيع الرحلات السياحية إلى الصين إلى حين استقرار الوضع.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة."

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.