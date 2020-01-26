الكرملين يؤكد وجود تواصل عمل فعّال بين بوتين وزيلينسكي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقاً على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إسرائيل، أنه قد تأسس بين رئيسي روسيا وأوكرانيا تواصل عمل فعّال.

موسكو - سبوتنيك: وقال بيسكوف في مقابلة في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "لقد أُسس بين الرئيسين في الواقع، تواصل عمل فعّال للغاية، كما أظهرت الأحداث الأخيرة. وهو بالفعل يأخذ طابع عمل حقيقي".

غير أنه شدد على أن الاتصال بين رئيسي البلدين ليس "شيئا خارج عن المألوف، ولا شيء مثير"، مضيفا بقوله "أن هذه عملية فعالة ودقيقة".

وتابع بيسكوف بالقول : " ولكن، لأن هذا حدث متعدد الأطراف، لذا فإن عقد اجتماع منفصل ببساطة، للأسف كان من الصعب من الناحية التنظيمية إجراءه".

كما أشار بيسكوف إلى أنه حتى في حال حضور زيلينسكي، كما كان مخططاً له، إلى المنتدى العالمي لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل، فإن اجتماعه مع بوتن لم يكون بالأمر الممكن، على الرغم من مناقشته.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس السبت ،أن الحوار مع روسيا مستمر، وليس فقط بصيغة "نورماندي" ، مشيرا إلى انه يجري اتصالات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأشخاص المحتجزين.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم الأربعاء، أن كييف طلبت عقد لقاء بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الزيارة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الاتصالات بين بوتين ورؤساء الدول الأخرى، في حال حدثت، ستكون قصيرة، بسبب جدول الزيارة المكثف للغاية.