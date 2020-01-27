ريابكوف: الولايات المتحدة لم تستجب بعد لاقتراح روسيا بشأن قمة قادة دول مجلس الأمن الدولي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن واشنطن لم تردّ بعد على اقتراح موسكو عقد قمة لزعماء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف ريابكوف: "إننا ننطلق من حقيقة أن الرد سوف يتبع رسالة الزعيم (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، متى وكيف يكون السؤال بالنسبة للجانب الأمريكي".

موسكو - سبوتنيك. وأجاب عند سؤال الصحفيين حول رد الولايات المتحدة الأمريكية على اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بدعوة الدول الأعضاء لعقد اجتماع "ليس هناك رد بعد".

واقترح الرئيس الروسي، في المنتدى العالمي الخامس للهولوكوست، عقد اجتماع لرؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.