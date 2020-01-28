"روس-آتوم" تعلن نجاح أول تجربة لـ"وقود المستقبل"

حيث تم تحميل الدفعة التسلسلية الأولى من وقود "أكسيد البلوتونيوم" المختلط الصناعي في مفاعل "BN-800" النيوتروني السريع، واستمر عمل المفاعل بنجاح.

وقال بيان الشركة: "تم تحميل الدفعة التسلسلية الأولى من وقود "MOX" في مفاعل "BN-800" لوحدة الطاقة رقم 4 في محطة بيلويارسك، في عملية تجريب وقود "MOX" الأولى في التاريخ، استأنفت الوحدة التابعة للشركة عملها بنجاح".

ويشار إلى وقود الأكسيد المختلط عادة باسم وقود MOX، هو وقود نووي يحتوي على أكثر من أكسيد من المواد الانشطارية، يتكون عادة من بلوتونيوم مخلوط مع يورانيوم طبيعي أو يورانيوم معالج أو يورانيوم مستنفد.

ويعد وقود الأكسيد المختلط بديلاً لوقود اليورانيوم المنخفض التخصيب المستخدم في مفاعلات الماء الخفيف لتوليد الطاقة النووية. على سبيل المثال يتفاعل خليط من 7% بلوتونيوم و 93% من اليورانيوم الطبيعي بشكل مشابه، على الرغم من أنه ليس مطابقًا، لوقود اليورانيوم منخفض التخصيب، بحسب ما ذكر موقع"world-nuclear".

يتكون وقود الأكسيد المختلط عادة من مرحلتين ثنائي أكسيد اليورانيوم UO2 وثنائي أكسيد البلوتونيوم PuO2، قد يختلف محتوى ثنائي أكسيد البلوتونيوم من 1.5% بالوزن إلى 25-30% بالوزن حسب نوع المفاعل النووي. على الرغم من أنه يمكن استخدام وقود الأكسيد المختلط في المفاعلات الحرارية لتوفير الطاقة، لا يمكن أن يتحقق الانشطار الفعال للبلوتونيوم في وقود الأكسيد المختلط إلا في المفاعلات السريعة.