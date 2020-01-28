طائرة "إيليوشين" الجديدة تخفض وزنها

يبدأ مصنع الطائرات في مدينة فورونيج الروسية يتسلم عجلات لطائرات "إيل-112" قبل نهاية عام 2020.

ويقوم مصنع "أفياغريغات" في مدينة سامارا بصنع العجلات للطائرة المستقبلية "إيل-112" وهي طائرة النقل العسكرية.

وأكد مسؤول إعلامي في شركة "تكنوديناميكا" التي يتبع لها مصنع "أفياغريغات" أن صناع العجلات أخذوا في الاعتبار ضرورة إنقاص وزن الطائرة المستقبلية.

وكان مسؤول إعلامي في مجمع طائرات "إيليوشين" قد أخبر الصحفيين أنه تقرر خفض وزن طائرة "إيل-112". وذكر المسؤول أن من المقرر أن يبدأ تصنيع طائرات "إيل-112" في عام 2022.

وكان النموذج التجريبي من هذه الطائرة قد أنجز الرحلة الجوية الأولى في 30 مارس/آذار 2019.