روسيا لا تخطط لإرسال رحلة مأهولة إلى المريخ حاليا

صرح يفغيني ميكرين، المدير العام للأنظمة الفضائية المأهولة في روسيا، في المؤتمر العلمي "لكوروليف ريدينجس" لرواد الفضاء في موسكو، بأنه لم يتم التخطيط لرحلات مأهولة إلى المريخ في برنامج الفضاء الروسي حاليا.

وقال: "حتى الآن لا توجد خطط لمثل هذه الرحلات، وهذا ليس شيء أساسي ضمن سياسة الدولة، كما أنه يجب أن يتم إنجاز الرحلات الجوية إلى القمر قبل الرحلات إلى المريخ".

وتخطط روسيا وأوروبا في عام 2020 لإطلاق محطة "ExoMars-2020" إلى المريخ، وهي تتألف من وحدة طيران أوروبية ووحدة هبوط روسية، والتي ستتضمن منصة هبوط "Kazachok".

ومن المقرر هبوط المحطة على المريخ في مارس/آذار 2021، وتهدف إلى البحث عن إمكانيات بدء الحياة في ماضي أو حاضر المريخ، عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع "بروتون".