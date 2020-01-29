زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب كامتشاتكا الروسية

أعلن المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا قويا بلغت شدته 5.5 درجة وقع في منطقة كامتشاتكا.

بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "سجل الحدث الزلزالي ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، على عمق 160 كيلومترا وعلى بعد 67 كيلومترا جنوب شرق قرية ميلكوفو، بمقاطعة ميلكوفسكي في إقليم كامتشاتكا".

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in off East Coast of Kamchatka 40 min ago pic.twitter.com/TMFFKuS4iv — EMSC (@LastQuake) January 28, 2020

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة في الهزات.