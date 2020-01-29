الخارجية الروسية: إدراج هولندا اسم نائب "غير مرغوب فيه" ضمن وفد يزور موسكو هو عمل استفزازي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الهولندي سعى عمدا لافتعال فضيحة، بضم نائب "غير مرغوب فيه" ضمن وفد برلماني هولندي يزور روسيا، على الرغم من التحذيرات الروسية.