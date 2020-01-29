برلماني روسي ينتقد "صفقة القرن" ويؤكد استحالة التوصل إلى تسوية دون فلسطين

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، تعليقًا على صفقة القرن، أنه يجب ألا تتم تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فقط على أساس "الصفقات" بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو – سبوتنيك. وقال سلوتسكي في لقاء صحفي "لا يوجد حل أو "خريطة طريق" حقيقية للتسوية واضحة. علقت معادلة "صفقة القرن" في الهواء، خاصة وأن عرضها قد تم دون ممثلي رام الله. التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مستحيلة دون فلسطين ولا يجب أن تتم فقط على أساس "صفقات" بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، على أن التركيز الأساسي في هذا الشأن، يجب أن يكون على عملية التفاوض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو، فإن "صفقة القرن" ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، لافتين إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق" إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".