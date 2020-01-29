موسكو: روسيا تدرس تأثير "بريكست" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقات بلاده مع الاتحاد والمملكة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن "نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، التقى اليوم 29 كانون الثاني/يناير، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، ماركوس إديرر، الذي أبلغه رسميا عن الانسحاب المقبل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نهج "الفترة الانتقالية" في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الأول من شباط/فبراير.

وأضاف البيان: "أشار الجانب الروسي إلى أنه سيدرس آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعناية، من زاوية التأثير على علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع مراعاة الحاجة إلى تكييف إطارها القانوني".

وذكر البيان أنه خلال اللقاء، تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم 29 كانون الثاني/يناير، على الاتفاق (بريكست)، وعلى إثرها، سيتبادل الطرفان أوراق التصديق.

هذا و ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 يوم 31 كانون الثاني/يناير (02:00 فجر يوم 1 شباط/فبراير بتوقيت موسكو). ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عملياً، حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.