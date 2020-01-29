روسيا تحد من حركة السكك الحديدية مع الصين بسبب فيروس كورونا

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقالت غوليكوفا في نهاية اجتماع المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا الجديد "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية اعتبارا من صباح الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني. وستبقى وجهة واحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من موسكو إلى بكين وبالعكس".

وبحسب غوليكوفا، سيتم اتخاذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة.

وقالت "لقد اتفقنا على أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا"

بعد ذلك، وفقا لها، سيعقد اجتماع آخر للمقر، وأضافت أنه سيتم عرض وضع الجامعات الروسية بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم خمس مناطق بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس/ آذار القادم.

في أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي "كورونا" من أصل غير معروف في مدينة ووهان المكتظة بالسكان (مقاطعة هوبى).

حتى الآن سجل إصابة 5999 شخصا، منهم 132 شخصا ماتوا، وتم علاج ما مجموعه 104، وهناك 9239 شخصًا آخرين يشتبه بإصابتهم.