أسرع من الصوت... بإمكان "بانتسير" إسقاط جميع أنواع الطائرات

وصرح صانع الصاروخ الجديد في مكتب تصميم الصواريخ الذي يحمل اسم المهندس شيبونوف، أن الصاروخ الجديد هو صاروخ أسرع من الصوت تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

وأصبح بإمكان منظومة "بانتسير" المضادة للطائرات، وهي منظومة صاروخية مدفعية، التعامل مع جميع الأهداف المطلوب تدميرها بفضل الصاروخ الجديد الذي تبلغ سرعته 5 ماخ (أي 5 أمثال سرعة الصوت تقريبا) ويستطيع اللحاق بالهدف في أسرع وقت. ولأن الصاروخ الجديد سريع جدا فإنه يصدم الهدف بقوة كبيرة كفيلة بتدميره دون المزيد من المتفجرات.

وبنفس الوقت تحتفظ منظومة "بانتسير" بصواريخها النمطية. ويبلغ مجموع صواريخ "بانتسير" 12 صاروخا. وتحتوي المنظومة أيضا على مدفعين سريعين عيار 30 ملم.