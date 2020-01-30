مجلس الفيدرالية الروسي: روسيا تعمل مع الصين على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن روسيا تعمل مع الصين على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك . وقالت ماتفينكو للصحفيين "هناك دراسة روسي - صينية مشتركة لتكوين مصل ضد هذا الفيروس التاجي، وقد انضمت مؤسساتنا العلمية والطبية بالفعل إلى جانب الخبراء الصينيين، ويجري العمل المكثف لتطوير اللقاح ضد هذا الفيروس الجديد".

وأضافت "أعتقد أن العلماء - الروس والصينيين - سيكونون قادرين بشكل مشترك على صنع مثل هذا المصل الذي سيكون ضروريًا للغاية".

وفقًا لرئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فإن السلطات الصينية تتخذ إجراءات جادة للغاية ، ووزارة الصحة الروسية على اتصال وثيق مع الإدارات ذات الصلة في الصين ، وهناك تبادل مستمر من أجل هذا الموضوع.