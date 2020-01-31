غورباتشوف: الاتحاد السوفيتي وقوات التحالف حققوا النصر ويجب حماية هذه الحقيقة من الأكاذيب

صرح رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، بأنه لم يتم التشكيك أبدا في مسؤولية النظام النازي عن اندلاع الحرب العالمية الثانية حتى أثناء الحرب الباردة، والاتحاد السوفيتي بالتعاون مع قوات التحالف قدموا مساهمة حاسمة في الانتصار على الفاشية، وهذه الحقائق لا يمكن الطعن فيها ويجب حمايتها.

في وقت سابق، اعتبر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة لبولندا، الاتحاد السوفيتي واحدا من الجناة في بدء الحرب العالمية الثانية. ووفقا له كانت بولندا والشعب البولندي أول من شعر بـ "تواطؤ الأنظمة الاستبدادية"، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحرب وسمح للنازيين بـ"إطلاق دولاب مواقد الهولوكوست".

وتعليقًا على هذه التصريحات، أكد الزعيم السوفيتي السابق على أن السياسيين والمؤرخين، الذين يقولون مثل هذه الأشياء يهينون ذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل هزيمة نظام هتلر.

وشدد غورباتشوف: "حتى أثناء الحرب الباردة، لم يشك أحد في أن نظام هتلر كان مسؤولاً عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، وساهم الاتحاد السوفيتي، إلى جانب قوات التحالف في الانتصار على هذا النظام البغيض بشكل حاسم. هذه حقائق تاريخية لا يمكن التنازع عليها. ويجب الدفاع عن الحقيقة، وحمايتها من جميع الصيغ الخاطئة".