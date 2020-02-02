لافروف يجري مباحثات مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ليم جوك هوي، سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارة عمل إلى موسكو بتاريخ 2-4 فبراير/شباط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ستجري المباحثات بينه (الأمين العام للرابطة) وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكذلك كل من وزيري الاقتصاد، والمالية لروسيا الاتحادية".

ونوه البيان إلى أنه من المخطط إجراء جلسة نقاش مع ممثلي مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وكذلك لقاء أوساط الأعمال، وزيارة مركز رابطة دول جنوب شرق آسيا في جامعة موكسكو للعلاقات الدولية.

كما أشار البيان إلى أن تعزيز العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا يدخل ضمن "أولويات نهج السياسة الخارجية الروسية على المحور الآسيوي".