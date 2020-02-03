الكرملين: بوتين وأردوغان لم يتحادثا هاتفيا بعد أحداث إدلب

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، عدم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بعد أحداث إدلب.