السفارة الروسية: لا يوجد رعايا روس بين ضحايا حادث الطعن في لندن

أكد ممثل السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد رعايا روس بين ضحايا حادث الطعن الذي وقع أمس الأحد في العاصمة لندن.

لندن - سبوتنيك. وقال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك": "لم تؤكد الشرطة وجود رعايا روس بين ضحايا هجوم أمس الأحد، تم الاتصال بهم، أمس واليوم، ليس لديهم معلومات عن مواطنين روس".

وأفادت السفارة، أمس الأحد، أنها على اتصال بالشرطة بشأن الحادث والتأكد من وجود مواطنين روس بين ضحايا حادث الطعن الجديد الذي وقع في جنوب العاصمة لندن، حيث اقتحم المهاجم المارة وتم تحييده من قبل الشرطة. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح. كما تم العثور على عبوة ناسفة وهمية على جثة المهاجم، وربطت الشرطة الهجوم بالتطرف الإسلامي.

ويذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، العديد منها.

وترى الشرطة الأوروبية "يوربول" أن خطر وقوع هجمات إرهابية في أوروبا لا يزال مرتفعا جدا، ما دفع السلطات والأجهزة الأمنية الأوروبية لاتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار وحدوث تلك العمليات الإرهابية.