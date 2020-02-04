روسيا تزود قواتها الجوية بقاذفات استراتيجية جديدة

ستتسلم القوات الجوية الروسية 10 طائرات قاذفة جديدة من طراز "تو-160إم2" قبل عام 2027.

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، في مقال صحفي.

وطائرة "تو-160إم2" هي الطائرة القاذفة الاستراتيجية الجديدة التي تستطيع أن تحمل صواريخ ذات رؤوس نووية. وسيظهر النموذج العملي من هذه الطائرة في السماء للمرة الأولى في عام 2021، حسب نائب وزير الدفاع. ويجب أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "تو-160إم2" في عام 2023 لتحصل على 10 طائرات قبل عام 2027.

وسيتم تجهيز طائرة "تو-160إم2" بإلكترونيات الطيران الجديدة وأجهزة الرادار وتقنيات الحرب الإلكترونية الحديثة وهو ما يزيد فعالية الطائرة إلى حد كبير.

وقامت القاذفة الجديدة بالرحلة الجوية الاختبارية الأولى في 2 فبراير/شباط 2020.