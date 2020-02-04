طائرة تواكب متطلبات حروب العصر تصل إلى القوات الروسية

وأطلق عليها اسم "مي-28إن إم". ولها اسم آخر هو "الصياد الليلي الخارق".

الطائرة المدرعة

وكان الهدف أصلا تطوير "الصياد الليلي" وهو مروحية "مي-28إن"، ولكن أجريت وفرة من التعديلات والتغييرات على طائرة الهليكوبتر هذه حتى ظهرت طائرة جديدة تماما تتقدم وتتفوق على "الصياد الليلي" في جميع المجالات.

فمثلا، حصلت المروحية الجديدة على محرك أقوى. وتوفر المروحية الجديدة حماية لا مثيل لها في العالم لطاقم قيادتها تشكلها دروع قادرة على مقاومة الأعيرة النارية الثقيلة. وبالنسبة للصواريخ المضادة تم تجهيز المروحية الجديدة بتقنية قادرة على اكتشاف الصواريخ المضادة وإسداء النصيحة للطيار بكيفية تجنبها. وزودت المروحية أيضا بجهاز الليزر الذي يمكنه أن يُبعد الصواريخ الموجهة المضادة عنها.

وزودت عجلات المروحية ومقاعد الطيارين بتقنية امتصاص الصدمات حتى أنهم لا يصابون بالأذى إذا سقطت المروحية من علو عشرات الأمتار. ويمكنهم أن يغادروا المروحية على ارتفاع كبير إذا أصيبت، عبر أبواب الانقذاف الجانبية، وينزلوا بالباراشوت.

ومن أهم المستجدات جهاز الرادار الموضوع فوق المروحة الذي يتيح التقاط الصور للأرض عندما تخفي المروحية نفسها عن رادارات العدو في تضاريس الأرض.

وتمت تهيئتها لاستخدام صواريخ "خريزانتيما في إم" الموجهة البعيدة المدى المضادة للدبابات. وبإمكان طياريها التحكم في الطائرات المسيرة بواسطة أجهزة الاتصال الجديدة. وتعمل إلكترونياتها أسرع بعشرات المرات من إلكترونيات مروحية "مي-28إن".

الجيل الصاعد من المروحيات

وستصل أولى دفعات مروحيات من طراز "مي-28إن إم" إلى القوات الجوية الروسية خلال عام 2020. وتضم الدفعة الأولى 6 مروحيات. وستستلم القوات 12 مروحية أخرى في عام 2021. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار الماضي أن الخطة تنص على تزويد الجيش بـ100 مروحية من طراز "مي-28إن إم" قبل عام 2028.

ويظن الخبير العسكري فاليري غوربينكو، وهو أحد قادة القوات الجوية الروسية السابقين، أن مروحيات "مي-28إن إم" ستحل محل مروحيات "مي-24" التي أكملت مدتها.

وأخبر الخبير الصحفيين أن مروحية "مي-28إن إم" تنتمي إلى الجيل الصاعد من المروحيات، وأنها مهيأة على أفضل نحو لتحقيق المهام القتالية في حروب العصر الحديث، لا سيما في الليل.

وأكد خبير آخر هو الطيار إيغور مالكوف، أن القوات في حاجة ماسة إلى الطائرات مثل "مي-28إن إم" نظرا للوضع العسكري السياسي القائم في العالم حاليا.

وكانت المرة الأولى التي أنجز فيها النموذج التجريبي من مروحية "مي-28إن إم" الرحلة الجوية في عام 2016.