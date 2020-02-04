تسجيل
11:23 GMT04 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مروحيات مي-28إن

    طائرة تواكب متطلبات حروب العصر تصل إلى القوات الروسية

    © Sputnik . Maksim Blinov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104442/84/1044428474.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202002041044428558-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    صنعت روسيا طائرة الهليكوبتر المقاتلة الجديدة.

    وأطلق عليها اسم "مي-28إن إم". ولها اسم آخر هو "الصياد الليلي الخارق".

    الطائرة المدرعة

    وكان الهدف أصلا تطوير "الصياد الليلي" وهو مروحية "مي-28إن"، ولكن أجريت وفرة من التعديلات والتغييرات على طائرة الهليكوبتر هذه حتى ظهرت طائرة جديدة تماما تتقدم وتتفوق على "الصياد الليلي" في جميع المجالات.

    فمثلا، حصلت المروحية الجديدة على محرك أقوى. وتوفر المروحية الجديدة حماية لا مثيل لها في العالم لطاقم قيادتها تشكلها دروع قادرة على مقاومة الأعيرة النارية الثقيلة. وبالنسبة للصواريخ المضادة تم تجهيز المروحية الجديدة بتقنية قادرة على اكتشاف الصواريخ المضادة وإسداء النصيحة للطيار بكيفية تجنبها. وزودت المروحية أيضا بجهاز الليزر الذي يمكنه أن يُبعد الصواريخ الموجهة المضادة عنها.

    وزودت عجلات المروحية ومقاعد الطيارين بتقنية امتصاص الصدمات حتى أنهم لا يصابون بالأذى إذا سقطت المروحية من علو عشرات الأمتار. ويمكنهم أن يغادروا المروحية على ارتفاع كبير إذا أصيبت، عبر أبواب الانقذاف الجانبية، وينزلوا بالباراشوت.

    ومن أهم المستجدات جهاز الرادار الموضوع فوق المروحة الذي يتيح التقاط الصور للأرض عندما تخفي المروحية نفسها عن رادارات العدو في تضاريس الأرض.

    وتمت تهيئتها لاستخدام صواريخ "خريزانتيما في إم" الموجهة البعيدة المدى المضادة للدبابات. وبإمكان طياريها التحكم في الطائرات المسيرة بواسطة أجهزة الاتصال الجديدة. وتعمل إلكترونياتها أسرع بعشرات المرات من إلكترونيات مروحية "مي-28إن".

    الجيل الصاعد من المروحيات

    وستصل أولى دفعات مروحيات من طراز "مي-28إن إم" إلى القوات الجوية الروسية خلال عام 2020. وتضم الدفعة الأولى 6 مروحيات. وستستلم القوات 12 مروحية أخرى في عام 2021. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار الماضي أن الخطة تنص على تزويد الجيش بـ100 مروحية من طراز "مي-28إن إم" قبل عام 2028.

    ويظن الخبير العسكري فاليري غوربينكو، وهو أحد قادة القوات الجوية الروسية السابقين، أن مروحيات "مي-28إن إم" ستحل محل مروحيات "مي-24" التي أكملت مدتها.

    وأخبر الخبير الصحفيين أن مروحية "مي-28إن إم" تنتمي إلى الجيل الصاعد من المروحيات، وأنها مهيأة على أفضل نحو لتحقيق المهام القتالية في حروب العصر الحديث، لا سيما في الليل.

    وأكد خبير آخر هو الطيار إيغور مالكوف، أن القوات في حاجة ماسة إلى الطائرات مثل "مي-28إن إم" نظرا للوضع العسكري السياسي القائم في العالم حاليا.

    وكانت المرة الأولى التي أنجز فيها النموذج التجريبي من مروحية "مي-28إن إم" الرحلة الجوية في عام 2016.

    انظر أيضا:

    أسرع من الصوت... بإمكان "بانتسير" إسقاط جميع أنواع الطائرات
    صاروخ "سهم" يلغي ضرورة استخدام صواريخ "ميغ-21" ضد طائرات العدو
    متى تبدأ طائرة ركاب القرن21 العمل؟
    الكلمات الدلالية:
    اخبار روسيا, مروحيات, تسليم, الجيش الروسي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    "البندقية الروسية"...جمال سان بطرسبورغ الراقي
    لقاء بي بي و البرهان في أوغندا
    لقاء "بي بي" والبرهان وتطبيع العلاقات
    إنفوجراف.. من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
    رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك