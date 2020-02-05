سلاح روسي جديد ضد طائرات العدو... تشغيله أيسر من صواريخ الدفاع الجوي

وأطلق على وسيطة الدفاع الجوي الجديدة اسم "منظومة ديريفاتسيا للدفاع الجوي". وأخبر صانعها في شركة "أورال فاغون زافود" وكالة "سبوتنيك" أنهم ينوون إتمام اختبارها في عام 2021 على أن يبدأوا بتسليم منظومات "ديريفاتسيا" إلى القوات المسلحة الروسية في عام 2022.

ومنظومة "ديريفاتسيا" آلة مدفعية عيار 57 ملم يمكنها أن تحمي القوات الصديقة من الهجمات الجوية وتوفر دعمًا ناريًا لها في العمليات العسكرية البرية. ويشيد الخبراء بفعاليتها المتميزة عندما تتعامل مع الأهداف الصغيرة والبطيئة.

ولا تختلف منظومة "ديريفاتسيا" عن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية جوهريًا في حين يكون إنتاجها وتشغيلها أقل تكلفة. ووفقا لصانعها لا يوجد لها مثيل في العالم.